Молодежь Ханты-Мансийска поучаствовала в ярмарке вакансий

В Ханты Мансийске сегодня, 12 мая, прошла ярмарка вакансий для молодого поколения. Мероприятие состоялось на площадке КВЦ «Югра-Экспо», сообщает телеграм-канал администрации города.

«Участников встречи ждали более 50 работодателей Югры и несколько сотен вакансий. Ребята могли заявить о себе, попасть в кадровый резерв организаций и узнать, как построить карьеру в успешной компании», - говорится в сообщении.

Также гости ярмарки приняли участие в лотерее, получили призы от работодателей-партнеров и подарки с символикой Югорского государственного университета.