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​В Югре на федеральных трассах введен режим повышенной готовности

На федеральных трассах в ХМАО и соседних регионах ввели режим повышенной готовности

​В Югре на федеральных трассах введен режим повышенной готовности
Фото: pixabay

На трассах в ХМАО, Тюменской, Свердловской и Курганской областях введен режим повышенной готовности и-за лесных пожаров. Спецрежим начал действовать сегодня в 12 часов, сообщается на сайте «Уралуправтодора».

«В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными пожарами вблизи автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении ФКУ „Уралуправтодор“, с 12:00 11 мая 2023 года на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на территории Свердловской, Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югра введен режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

При обнаружении задымления на трассах будет вводиться временное ограничение скорости до 70 км/ч. Подрядным организациям «Уралуправтодора» поставлены задачи по круглосуточному дежурству оперативных групп и техники для своевременного реагирования. Также будет вестись круглосуточное патрулирование трасс федерального значения на предмет выявления возможных очагов возгорания.


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Сегодня в 16:58, просмотров: 109, комментариев: 0
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