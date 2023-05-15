В Югре готовятся к летней оздоровительной кампании

Работа детских оздоровительных лагерей станет темой эфира, который пройдет на базе Центра управления регионом в Югре. Отвечать на вопросы жителей округа в прямом эфире будет заместитель директора департамента образования и науки Тимур Аубакиров. Разговор состоится 15 мая в 11.00 и будет доступен в группе «Югра» в соцсети VK.

Представитель региональной власти расскажет, какие виды активности запланированы для детей, сколько организаций будут оказывать услуги оздоровления и отдыха на территории Югры, в том числе в загородных стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием ребят и многое другое. Эфир будет доступен и после завершения в группе «Югра».