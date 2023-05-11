Средний срок ипотеки в тюменской «матрешке» достиг 24,5 лет

На полтора года вырос средний срок ипотеки в ХМАО, Тюменской области и ЯНАО. В первом квартале текущего года жители региона оформляли ипотеку в среднем на 24,5 года, тогда как в 2022 году – на 22 года. Средняя сумма кредита составила 3,7 млн рублей, сообщает пресс-служба тюменского отделения ЦБ.

При этом ипотечный портфель жителей тюменского региона вырос на 15%.

«В январе – марте 2023 года жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов взяли около 16 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму свыше 58 млрд рублей. Это на 7% меньше по количеству и на 6% больше по объему, чем годом ранее. Совокупная задолженность жителей «тюменской матрешки» по таким кредитам увеличилась за год на 15% и на начало апреля составила 670 млрд рублей», - говорится в сообщении.

Югорчане оформили 7,1 тыс. кредитов на сумму 27 млрд рублей, тюменцы – 6,3 тыс. на 21 млрд рублей, ямальцы – 2,3 тыс. на 10 млрд рублей. По данным банка, наиболее популярными у жителей региона были семейная ипотека и льготная ипотека на новостройки по ставке до 8% годовых.