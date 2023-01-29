Труп лисы с бешенством нашли рядом со школой в Нягани

На территории одной из школ Нягани обнаружили труп лисы. Результаты лабораторных исследований показали, что в останках дикого животного есть вирус бешенства, сообщается в группе «Нягань ТН» в ВК. Информацию об этом подтвердили в филиале БУ «Ветеринарный центр» в Нягани, пишет «Вестник».

Отмечается, что ветеринары Нягани и Октябрьского района проведут подворный и поквартирный обход владельцев животных. Питомцы без прививок будут вакцинированы.

Бешенство - инфекционная болезнь, которая характеризуется поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами. Передается через укусы и царапины. Исход болезни летальный. Источником заражения людей становятся собаки, кошки, лисицы, волки, енотовидные собаки и грызуны.