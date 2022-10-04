35 мобилизованных югорчан вернут из учебных центров домой

35 жителей Югры, ошибочно попавших под частичную мобилизацию, вернутся домой из учебных центров Омской и Свердловской областей. В числе причин - проблемы со здоровьем, сообщил помощник уполномоченного по правам человека в Югре Муратбек Канафин окружному телеканалу «Мегаполис».

Ранее в ОНФ заявили, что за три дня им поступило более 300 обращений от жителей округа, считающих, что их близких мобилизовали по ошибке. Почти 40 запросов активисты направили на рассмотрение в окружной военкомат. Те ли это мобилизованные, которые возвращаются домой, пока неизвестно, отмечает «Накануне».

Накануне уполномоченная по правам человека в Югре Наталья Стребкова провела двухчасовую встречу с мобилизованными югорчанами, которые находятся в военном городке в Свердловской области.

«Более двух часов мы общались с ребятами в разных казармах. В казармах тепло. Жалоб на питание и условия проживания никто из югорчан не предъявлял. Много вопросов у ребят было по подписанию контракта о прохождении военной службы. Мы обсудили условия получения выплат, которые учреждены постановлением правительства автономного округа», — сообщила Стребкова.

Под частичную мобилизацию в ХМАО попали свыше 2,5 тысячи человек. В округе организовано социальное сопровождение семей мобилизованных.