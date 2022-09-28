В Урае реализуются национальные проекты в сфере строительства

До конца года в Урае введут 18 тысяч квадратных метров жилья. Первую четырехэтажку площадью 4,2 тысячи квадратов уже построили, еще три – на очереди. Такие данные привел глава Урая Тимур Закирзянов на координационном совете по вопросам строительства и национальных проектов под председательством Натальи Комаровой.

По словам главы Урая, в 2023-2024 годах там введут еще девять многоквартирных домов. При этом город выкупает жилье для реализации некоторых программ. В этом году квартиры получат 38 сирот, а также жители расселенных аварийных домов.

«Формирование планов по ликвидации аварийного жилья, по строительству и вводу новостроек проводится в городе с использованием проекта «Волновой снос многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания. На ближайшую перспективу запланирован выкуп четырех новостроек, что позволит нам провести расселение 15 аварийных домов», – цитирует Закирзянова департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Всего в городе остается 98 аварийных домов на 61,4 тысячи квадратных метров, с начала года власти снесли девять таких домов, еще четыре – ожидают демонтажа.

«Снос непригодных для жилья домов дает хорошие результаты. Рекомендую перенять хороший опыт всем муниципалитетам», – обратила внимание коллег-глав городов Наталья Комарова.