20 лесных пожаров действуют на территории четырех районов ХМАО

В Югре действуют 20 лесных пожаров на площади 7,3 тыс. гектаров. Возгорания зафиксированы на территории Березовского, Советского, Октябрьского и Ханты-Мансийского районов. Днем ранее лесные пожары действовали на территории первых двух муниципалитетов. Об этом сообщает телеграм-канал окружного департамента природных ресурсов и недропользования.

«По данным на 09:00 30 августа, в лесах Югры ведутся работы по тушению 20 лесных пожаров (площадь, пройденная пожарами, – 7308,7 га), из них 9 возгораний на площади 5657,4 га локализованы. Пожары действуют в Березовском, Советском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах», - говорится в сообщении канала.

Уточняется, что за прошедшие сутки в ХМАО ликвидировали 10 лесных пожаров общей площадью 3,7 тыс. гектаров. На действующих и локализованных пожарах работают свыше 600 специалистов, в том числе привлеченные сотрудники из Свердловской области и Красноярского края. Задействованы 17 единиц техники и 12 самолетов и вертолетов.

В Югре продолжает действовать особый противопожарный режим. Он ограничивает посещение лесных массивов и въезд в них на автотранспортных средствах. В Березовском районе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.