Пять с половиной тысяч человек болеют коронавирусом в ХМАО

В 17 муниципалитетах Югры за минувшие сутки выявили 390 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство новых заболевших зарегистрировано в Сургуте – 187, Ханты-Мансийске – 46, Урае – 40 и Нижневартовске – 38.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 375, пневмония — 13, бессимптомно — 2», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего в ХМАО, по официальным данным, ковидом на этот момент болеют 5 499 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 221 456. Выздоровели за весь период 213 398 человек, умерли 2 559 пациентов.