44 преступления произошло в ХМАО за сутки

В Ханты-Мансийске на 42-летнего мужчину завели уголовное дело из-за кражи пяти кастрюль, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. Инцидент произошел на ул. Рознина.

«Мужчина взломал навесной замок на двери нежилого помещения и похитил оттуда имущество (5 кастрюль) общей стоимостью 4 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи», - говорится в сообщении пресс-службы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уточняется, что ранее он уже был судим.

Еще одна кража произошла на дачном участке в Нижневартовске. 41-летний мужчина проник в гараж и похитил лодочный мотор марки «Сузуки» стоимостью 100 тыс. рублей. В отношении злоумышленника также возбудили уголовное дело.

Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировали 44 преступления, уточнили в пресс-службе полиции. «По горячим следам раскрыто 27, из них 7 краж, 2 мошенничества, 1 экономическое преступление, 3 факта незаконного оборота наркотиков. Раскрываемость за дежурные сутки составила 61%», - отчитались в ведомстве.

Ранее мы составили список самых нелепых преступлений этого лета в ХМАО. Далеко не всего злоумышленники оказались криминальными гениями.