В ХМАО вновь ввели масочный режим

В Югру возвращается масочный режим. Постановление об этом подписала губернатор региона Наталья Комарова.

«С сегодняшнего дня жителям и гостям округа рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания — медицинские маски, респираторы и иные их заменяющие изделия при нахождении в закрытых помещениях, в том числе в медорганизациях, организациях соцобслуживания, а также всех видах общественного транспорта и такси», – указано в документе.

Напомним, что в ХМАО за сутки выявили 631 новый случай коронавируса.