Новые именные плиты откроют на мемориале «Звезды Югры» в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске на мемориале «Звезды Югры» Музея геологии, нефти и газа 30 августа откроют новые именные плиты. Мероприятие приурочено к Дню работников нефтяной и газовой промышленности, который будет отмечаться 4 сентября, сообщает окружной департамент недропользования в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Новые именные плиты установят в честь заслуженного геолога, первооткрывателя крупных месторождений Среднего Приобья Евграфия Теплякова и заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности, председателя совета Союза нефтегазопромышленников России Юрия Шафраника.

«За время существования мемориала на нем установлены 53 «звезды», еще одна – Самотлорскому месторождению, размещена в Нижневартовске», - отметили в пресс-службе департамента.