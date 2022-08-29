Мужчину из ХМАО раскрутили на деньги за попытку купить билеты на стендап

В Пыть-Яхе 28-летнего местного жителя обманули на покупке билетов на стендап концерт в Нефтеюганске на общую сумму 135 тыс. рублей. Мужчина несколько раз подтверждал свои банковские данные после неудачной попытки купить билет с целью возврата 1,5 тысяч рублей, однако мошенники сообщали о сбое программы и требовали вводить данные повторно.

«В результате мошеннических действий заявитель совершил 5 операций с банковскими переводами на общую сумму 135 тысяч рублей, после чего понял, что, заполняя заявки на возврат, он лишь теряет деньги. Тогда молодой человек прекратил переписку с аферистами и обратился с заявлением в полицию», ‒ сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

В настоящее время полиция проводит мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).