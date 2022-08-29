Суд обязал администрацию Урая обследовать жилые дома для признания их аварийными

Жители девяти многоквартирных домов в Урае обратились в прокуратуру с жалобой на бездействие сотрудников городской администрации. В мэрии не проводили обследование жилых строений, необходимое для их признания аварийными и подлежащими сносу, сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Прокуратура Урая обратилась в суд с требованием к чиновникам провести обследование домов. Иск был удовлетворен, однако мэрия обжаловала вынесенное решение в апелляционной инстанции.

«Решением суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры», - подытожили в пресс-службе прокуратуры.