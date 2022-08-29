Число желающих сменить профессию заметно выросло в России

85% российских работников хотя бы раз за последние полгода думали о смене профессии. Это следует из недавнего совместного исследования hh.ru и онлайн-университета Skypro. В опросе приняли участие 4,3 тыс. работников.

Желающих переквалифицироваться сейчас на 34 п. п. больше, чем в конце 2020 года. Тогда, по данным hh.ru, профессию хотели сменить 51% респондентов.

Четверть респондентов задумывались о смене профессии из-за невысокой зарплаты - на текущем месте работы почти половина всех респондентов (48%) зарабатывают до 50 тыс. рублей в месяц. Только у 3% опрошенных зарплата превышает 200 тыс. рублей в месяц. 43% подумали о переходе в IT, когда узнали о высоких зарплатах разработчиков, пишут «Ведомости».

Наиболее привлекательными для перехода отраслями респонденты hh.ru сейчас считают IT и телекоммуникации (21%), административную работу (12%), искусство, массовые медиа и развлечения (12%), государственную службу (9%), маркетинг, рекламу и PR (8%).

При этом число вакансий в самых желанных отраслях сокращается быстрее рынка труда в целом, отмечают исследователи. С недели 21–27 февраля по неделю 15–21 августа общее число вакансий снизилось на 15% до 871 тыс., тогда как набор на госслужбу просел на 57% (до 2798), в IT – на 32% (до 85 404), в сфере массмедиа и развлечений – на 31% (до 10 865), в маркетинге, рекламе и PR – на 30% (до 42 088).