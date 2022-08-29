Министр просвещения РФ анонсировал новый урок для школьников

Для российских школьников ввели новый урок – «Разговоры о важном». Нововведение не обойдет и Югру. Об этом в ходе августовского совещания заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Дети должны видеть полное представление о том, кто их предшественники. Первое занятие состоится 5 сентября. Далее они будут проходить еженедельно по понедельникам, первым уроком. Дополняет эту работу церемония поднятия государственного флага и исполнение государственного гимна», — прокомментировал Кравцов.

Напомним, что ранее на закупку госсимволов школам России выделили почти один миллиард. Поднятие флага под исполнение отечественного гимна было введено в рамках патриотического воспитания и стало обязательным.