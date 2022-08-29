В депздраве ХМАО рассказали, когда в регионе появится назальная вакцина от ковида

Югорчанам назальная вакцина от ковида станет доступна уже в конце сентября. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на окружной департамент здравоохранения.

Представители ведомства отмечают, что это тот же «Спутник-V», только вводиться он будет через нос. Однакое полностью назальная вакцина не заменит инъекцию – только создаст защитный барьер у слизистых оболочек. Внутримышечное введение препарата при этом обеспечит организм нужным количеством антител.

Напомним, что ранее более подробно о вакцинации против ковида рассказал главный врач сургутскогой поликлиники №1 Максим Слепов – читайте интервью у нас на сайте.