В ХМАО за сутки выявили 631 новый случай коронавируса

За минувшие сутки в Югре выявлен 631 новый случая заражения коронавирусной инфекцией в 18 муниципалитетах округа. Лидеры по числу заболевших: Сургут – 214, Нефтеюганск – 76, Нижневартовск – 59, Ханты-Мансийск – 54 и Пыть-Ях – 41.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 576, пневмония — 54, бессимптомно — 1», ‒ отметили в сводке окружного оперативного штаба.

Всего ковидом на этот момент в Югре болеют 5 440 человек. Выздоровели за сутки 191 человек, за весь период пандемии - 213 067 югорчан. Умерли 2 559 пациентов.