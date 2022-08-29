В ХМАО потушили 36 пожаров за неделю

В Югре за прошлую неделю пожарные ликвидировали 36 пожаров. Общая сумма возможного ущерба стала рекордной за месяц ‒ более 83 миллионов рублей. Однако пожарным удалось сохранить имущество граждан.

«Объектами возгораний в большинстве случаев стали: строения - (7), дома (12), дачи (2), гаражи (1), бани (4), мусор и трава (10)», ‒ сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.

Отметим, что наиболее частые причины пожаров ‒ нарушение при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов, а также неосторожность граждан.