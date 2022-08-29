Жителя Нягани выселили из квартиры из-за мусора и долгов

В Нягани из муниципальной квартиры выселили мужчину из-за долгов и мусора. Соответствующее решение вынес Няганский горсуд, сообщил глава города Иван Ямашев в своем телеграм-канале.

Мужчина проживал в квартире дома на ул. Приозерной, 33 на условиях коммерческого найма. «Постоянные жалобы от соседей на асоциальный образ жизни, разведение грязи и зловоние от мусора в квартире, долги за коммунальные услуги - все это дало право администрации города принять должные меры», - написал Ямашев.

По его словам, сначала в адрес мужчины направили предупреждение, однако он его проигнорировал. Тогда мэрия обратилась в суд.

«Иск удовлетворен с переселением гражданина в жилье меньшее по площади - в комнату микрорайона Энергетиков. Квартира, в которой проживал недобросовестный жилец, будет очищена от мусора, произведен ремонт», - подытожил глава Нягани.