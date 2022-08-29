23 лесных пожара действуют в Березовском и Советском районах ХМАО

В Югре действуют 23 лесных пожара на площади 7,7 тыс. гектаров. Возгорания зафиксированы на территории Березовского и Советского районов округа, сообщает региональный департамент недропользования и природных ресурсов.

За прошедшие сутки в Югре ликвидировали 12 лесных пожаров общей площадью 3,6 тыс. гектаров. С огнем в регионе борются свыше 600 человек из числа работников Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры, Центроспас-Югории, главного управления МЧС России по Югре, а также привлеченные сотрудники из Свердловской области и Красноярского края.

Кроме того, задействованы 17 единиц техники. Для авиапатрулирования лесов и обслуживания возгораний привлечены 15 воздушных бортов: самолеты АН-2, А-22, вертолеты Ми-8, Ми-8 АМТ с ВСУ-5а, Ми-26 с ВСУ-15а.

«В Югре действует особый противопожарный режим. Он ограничивает посещение лесных массивов и въезд в них на автотранспортных средствах. В Березовском районе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», - добавили в департаменте.