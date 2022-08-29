В Югре произошла авария с участием автобуса

Накануне, 28 августа, на югорской трассе погиб водитель легковушки. По предварительной информации, его автомобиль опрокинулся в кювет.

«В около 03:30 на 395 км автодороги «Югра» на участке «Югорск-Таежный» 28-летний водитель автомобиля «Шкода», по предварительным данным, допустил занос своего транспортного средства с дальнейшим опрокидыванием. От полученных травм водитель скончался на месте», –рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В этот же день на дороге между Сургутом и Нижневартовском произошло ДТП с участием автобуса, в котором пострадали четыре человека. «В около 23 часов 55 минут водитель 1980 года рождения, управляя автобусом «ГОЛАЗ», двигаясь из Сургута в Нижневартовск, на 113 км данной автодороги, допустил съезд на правую обочину с последующим наездом на стоящее из-за неисправности транспортное средства «ГАЗ». В результате ДТП четыре человека получили травмы (водитель «ГАЗ» и трое пассажиров автобуса)», – сообщили в полиции Югры.

Всего за 27 и 28 августа в округе зарегистрировали шесть ДТП, в которых один человек погиб и еще пятеро получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.