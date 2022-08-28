Летчики из Югры победили в Чемпионате России по самолетному спорту

В Чемпионате России и Всероссийских соревнованиях по самолетному спорту победила команда Югры. Второе место заняли представители Санкт-Петербурга, а бронзу получили летчики из Воронежской области. Об этом сообщается на сайте «Юграмегаспорт».

Чемпионат России и Всероссийские соревнования по самолетному спорту прошли с 22 по 27 августа на аэродроме «Боровая» в Сургуте. На чемпионате выступили свыше 30 авиаторов со всей России.

«Участие в чемпионате приняли более 30 профессиональных пилотов, как мужчин, так и женщин, из восьми регионов России, на спортивно-тренировочных самолетах Як-52 в течение 4-х дней показывали свое мастерство. Пилоты сожгли больше 3 000 литров топлива и выполнили сотни фигур высшего пилотажа на скорости до 250 километров в час», - говорится в сообщении на сайте.

С победой югорских спортсменов поздравил глава Сургута Андрей Филатов. «Наши спортсмены Александр Мякишев, Иван Барсов и Сергей Гуров – стали первыми в командном зачете! […] У нас также много индивидуальных побед. Особо отличились наши девушки-пилоты. Они показали высокий уровень мастерства. Например, в программе с третьим уровнем сложности победила Анастасия Бегункова, а в многоборье и произвольной программе первой стала Елена Диколенко», - написал мэр города на своей странице в соцсети «ВКонтакте».