Жительнице Лангепаса выплатили сто тысяч из-за невовремя поставленного диагноза

В Лангепасе женщина смогла отсудить у медицинской организации 100 тысяч из-за того, что врач не смог вовремя диагностировать у нее туберкулез. Информация об этом появилась на сайте городского суда.

«Другой врач сообщил пациенту об отсутствии патологии. А в августе 2021 года в другом медицинском учреждении женщине диагностирован инфильтративный туберкулез легких в фазе распада, течение которого началось в январе 2021 года. Данные выводы были подтверждены экспертным заключением страховой медицинской компании», – уточнили в пресс-службе.

Известно, что изначально горожанка требовала один миллион – в такую стоимость она ценила свои моральные страдания из-за несвоевременно поставленного диагноза. Однако в ходе разбирательств стороны пришли к мировому соглашению, согласно которому учреждение выплатило женщине 100 тысяч рублей, а также судебные расходы.