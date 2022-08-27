В ХМАО за сутки коронавирусом заразились 803 человека

В Югре за последние сутки выявлено 803 новых заболевших коронавирусом – это максимальный показатель за все лето Новые случаи зарегистрированы в 18 муниципалитетах, в том числе Сургуте – 267, Нижневартовске – 160, Ханты-Мансийске – 85.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 796, пневмония — 7», – отметили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом в Югре на этот момент, по официальным данным, болеют 4 608 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 219 863. Выздоровели за весь период 212 697 пациентов, скончались 2 559 человек.