16+
Логотип Сиапресс
USD  60,0924   EUR  59,8784  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

58 туристических маршрутов действуют для детей в ХМАО

Больше 30 тысяч человек посетило туристические маршруты Югры

58 туристических маршрутов действуют для детей в ХМАО
Фото: unsplash.com

В Югре действует 58 туристических маршрутов для детей, где можно познакомиться детей с историей, культурой, традициями, природой ХМАО, а также с земляками, внесшими значимый вклад в развитие региона. Наиболее активно организована работа с детьми в Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Урае.

«Как сообщили разработчики документа, маршруты будут включены в программы работы организаций отдыха детей и их оздоровления, планы внеурочной деятельности общеобразовательных организаций, а также в программы форумов, конгрессов и других мероприятий, организуемых для детей», – сообщили в пресс-службе властей округа.

Отмечается, что в 2022 году 38 тысяч человек воспользовались региональными турами.


нравится (0) не нравится (4)
Сегодня в 10:00, просмотров: 76, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. На югорском месторождении заметили стаю волков 838
  2. Молодой сургутянин проехал на легковушке по парку «Кедровый Лог» и получил штраф // ВИДЕО 688
  3. ​Муж Раи Мамедовой, устроившей публичный скандал в Сургуте, может быть депортирован 684
  4. Что происходит с центральным рынком, сколько квартир дадут сиротам, и как выбивают сотни миллионов долгов в Сургуте 565
  5. Десятимесячный ребенок в ХМАО проглотил две батарейки 548
  6. ​Авгиевы дороги. В Сургуте начали наводить порядок на некогда бесхозяйных межквартальных проездах 539
  7. ​Южанин, который в пьяном виде оскорблял русских в Нижневартовске, покинул Югру 535
  8. ​В России обсуждают перевод школ на «удаленку» 507
  9. ​Бывший «Мак» откроется в ХМАО в выходные 470
  10. ​Подключайся кто может. В программу социальной газификации в Сургуте попал еще 51 дом 469
  1. В Сургуте ищут мужчину, который приехал в город на заработки и стал бездомным 2493
  2. ​В ХМАО автомобиль с девушкой затянуло в болото 1841
  3. Сургутянин на элитной иномарке вылетел в кювет и погиб 1425
  4. ​Югорчанка пополнила счет мошенников на несколько миллионов 1315
  5. Пловец из ХМАО занял третье место в общем мировом зачете по экстремальному заплыву 1239
  6. Как не стать жертвой мошенников при покупках в интернете? // ИНСТРУКЦИЯ 1229
  7. В Югре задержали банду похитителей нефти 1219
  8. Мэр Сургута раскрыл причину своей тяги к авиации 1187
  9. В Югре грибник обнаружил в лесу дерево с лифчиками 1174
  10. Будут ли в Пойме-6 высотки вместо парка, что новым зданием для «Петрушки» и почему не снесут «Аврору» 1160
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 7123
  2. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 4379
  3. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 3642
  4. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 3611
  5. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 3548
  6. ​Разрушительные заблуждения 3194
  7. ​Нетореными тропами 2996
  8. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 2954
  9. ​А геокупол-то где? – Или ради чего вырубили гектар «Кедрового Лога» 2851
  10. ​В Ханты-Мансийске буксировали самолет авиакомпании Utair 2765

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика