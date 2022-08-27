Больше 30 тысяч человек посетило туристические маршруты Югры

В Югре действует 58 туристических маршрутов для детей, где можно познакомиться детей с историей, культурой, традициями, природой ХМАО, а также с земляками, внесшими значимый вклад в развитие региона. Наиболее активно организована работа с детьми в Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Урае.

«Как сообщили разработчики документа, маршруты будут включены в программы работы организаций отдыха детей и их оздоровления, планы внеурочной деятельности общеобразовательных организаций, а также в программы форумов, конгрессов и других мероприятий, организуемых для детей», – сообщили в пресс-службе властей округа.

Отмечается, что в 2022 году 38 тысяч человек воспользовались региональными турами.