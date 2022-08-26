Акция «Сохраним лес» пройдет в Югре: в регионе высадят полтора миллиона деревьев

Югра в этом году вновь примет участие во Всероссийской экологической акции «Сохраним лес». На территории региона планируется высадить полтора миллиона деревьев, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

«Деревья высаживают семьями, классами, коллектиками. Это наш общий вклад в сохранение окружающей среды, нашей здоровье. Призываю каждого югорчанина присоединиться к акции и внести свой вклад», - отметил первый замдиректора департамента Егор Збродов.

Акция «Сохраним лес» проходит ежегодно в российских регионах. С конца августа по ноябрь добровольцы высаживают молодой лес под руководством местных лесохозяйств. Цель 2022 года – высадить в разных уголках страны 80 млн деревьев.