Женщину, работающую в Югре, обманул лже-следователь

В полицию Пыть-Яха обратилась 35-летняя жительница Ростовской области с заявлением о мошенничестве. Оказалось, что она работает в Югре и во время вахты проживает на территории месторождения. В один из рабочих дней ей позвонил лже-следователь и выманил у нее 770 тысяч рублей.

«Ей позвонил неизвестный, представился следователем и объяснил, что сейчас он занимается расследованием мошенничества и её номер телефона находится в списке, по которому аферисты обзванивают жертв и предлагают переводить сбережения на безопасные счета. Для убедительности он добавил, что один из злоумышленников задержан, и чтобы поймать другого необходима ее помощь и попросил ожидать якобы реальный звонок из банка», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Югре.

Множество звонков от афериста о постоянном требовании перевода денежных средств заставили женщину задуматься. Она обратилась в полицию, где ей сообщили, что подобным образом действуют мошенники.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».