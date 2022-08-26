Больше 7000 рублей получат многодетные семьи, чтобы собрать ребенка в школу

Многодетные семьи в Югре могут получить выплату для подготовки детей в школу. Размер субсидии – 7453 рубля.

Требования для получения помощи:

обучение ребенка (детей) в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

наличие среднедушевого дохода семьи не превышающего величину, равную 1,5 прожиточного минимума, установленного в соответствии с действующим законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

факт постоянного проживания родителя на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее 10 лет и совместного проживания с ребенком;

наличие удостоверения многодетной семьи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.



Оформить выплату можно на Госуслугах, МФЦ или обратиться в территориальное Агентство социального благополучия населения.