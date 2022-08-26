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Многодетные семьи в Югре могут получить новую выплату для ребенка. Но есть нюансы

Больше 7000 рублей получат многодетные семьи, чтобы собрать ребенка в школу

Многодетные семьи в Югре могут получить новую выплату для ребенка. Но есть нюансы
Фото: pexels

Многодетные семьи в Югре могут получить выплату для подготовки детей в школу. Размер субсидии – 7453 рубля.

Требования для получения помощи:

  • обучение ребенка (детей) в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
  • наличие среднедушевого дохода семьи не превышающего величину, равную 1,5 прожиточного минимума, установленного в соответствии с действующим законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
  • факт постоянного проживания родителя на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее 10 лет и совместного проживания с ребенком;
  • наличие удостоверения многодетной семьи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.


    • Оформить выплату можно на Госуслугах, МФЦ или обратиться в территориальное Агентство социального благополучия населения.


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    Сегодня в 11:58, просмотров: 126, комментариев: 0
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