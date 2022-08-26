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Каждый четвертый югорчанин не готов пройти полиграф при приеме на работу

В ХМАО больше половины компаний не готовы использовать детектор лжи

Каждый четвертый югорчанин не готов пройти полиграф при приеме на работу
Фото: polit-gramota.ru

В Югре более половины компаний не считают целесообразным применение детектора лжи при приеме на работу. Это объясняется высокой сложностью и большой стоимостью процедуры. При этом результаты также не обладают высокой точностью.

Отмечается, что только 6% фирм в ХМАО применяют детектор лжи при приеме на работу. Не используют полиграф 8 из 10 компаний.

«Число соискателей в Югре, готовых пройти проверку на детекторе лжи при приеме на работу составило 61%. Каждый четвертый югорчанин (27%) не согласен на такое тестирование, объясняя это неэтичностью метода. Тех, кто отказывается от применения детектора лжи, больше среди женщин (33% против 22% среди мужчин)», – сообщает портал SuperJob.


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Сегодня в 11:34, просмотров: 116, комментариев: 0
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