Директор «Доброго мира» из Югорска обвиняется в незаконном получении субсидии

Гендиректор компании «Добрый мир» из Югорска, специализирующейся на предоставлении социальных услуг, предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с субсидиями, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По данным следствия, обвиняемая в период с октября 2021 года по март 2022-го предоставляла в Югорский центр занятости населения ложные сведения о временном трудоустройстве граждан и выплате им заработной платы. В реальности же директор компании не сотрудничала с этими людьми. На основании ложных сведений она получила субсидии на частичное возмещение затрат по оплате труда работников, предусмотренные госпрограммой региона.

«В результате преступных действий обвиняемой бюджету автономного округа в лице Центра занятости населения причинен ущерб на сумму 128 тыс. рублей. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого», - отметили в пресс-службе прокуратуры.