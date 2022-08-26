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Югорского депутата приговорили к общественным работам за неуплату штрафа

Депутат Роман Самохвалов из ХМАО приговорен к обязательным работам за неуплату штрафа

Югорского депутата приговорили к общественным работам за неуплату штрафа
дума Югорска

Суд признал депутата думы Югорска и гендиректора компании «Аквамарин» Романа Самохвалова виновным в административном нарушении и назначил 20 часов общественных работ. Постановление мирового судьи Югорска вступило в законную силу, пишет портал 86.ru.

Согласно постановлению, в феврале Самохвалов был привлечен к административной ответственности за непредоставление документов по запросу налоговых органов. Размер штрафа по данной административной статье составляет 5-10 тыс. рублей, но он вырос до 100,6 тыс. рублей – за то, что депутат, как отмечают СМИ, не заплатил штраф в установленный законом срок. В итоге мировой судья приговорил народного избранника к 20 часам общественных работ.

«Самохвалов Р. Э. в судебном заседании вину признал, раскаялся. Пояснил, что уплатил штраф, но после истечения установленного законом срока. С учетом характера работы, финансового положения просил рассмотреть вопрос о назначении наказания в виде обязательных работ», — цитирует постановление суда издание.

В 2021 году депутат Роман Самохвалов, согласно декларации о доходах, заработал 6,8 млн рублей. В собственности у него есть автомобиль Cadillac Escalade. Также он владеет компанией «Аквамарин», которая занимается производством безалкогольных напитков, упакованной питьевой и минеральной воды. Аналогичной деятельностью занимается другая компания Самохвалова — ООО «Водолей», уточняет издание.


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Сегодня в 09:14, просмотров: 83, комментариев: 0
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