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Введенный из-за горящего леса особый противопожарный режим в ХМАО будет продлен

32 лесных пожара действуют в Югре на площади свыше 420 гектаров

Введенный из-за горящего леса особый противопожарный режим в ХМАО будет продлен
Авиалесоохрана

В Югре, по данным на утро сегодняшнего дня, действовало 32 лесных пожара на площади 422,3 гектара. Об этом сообщил первый замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов в ежедневной сводке.

«Продолжается тушение 32 лесных пожаров на площади 422,3 гектара, в том числе локализован один лесной пожар на площади 24 гектара. В тушении задействованы 378 человек, 6 единиц техники. За прошедшие сутки ликвидировано 5 возгораний, обнаружено 13», - рассказал Збродов.

Он добавил, что особый противопожарный режим, введенный в ХМАО из-за лесных пожаров, будет продлен. Ранее предполагалось, что его снимут к концу недели.


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Сегодня в 16:30, просмотров: 78, комментариев: 0
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