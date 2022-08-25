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Югорчане реструктурировали кредиты на 4,5 млрд рублей

Жители ХМАО реструктурировали кредиты на 4,5 млрд рублей за 5 месяцев

Югорчане реструктурировали кредиты на 4,5 млрд рублей
pixabay.com

За период с марта по июль жители ХМАО реструктурировали кредиты на сумму 4,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области.

«В марте – июле 2022 года почти 18 тыс. жителей Тюменской области, Югры и Ямала получили отсрочку или оформили снижение размера ежемесячных платежей по кредитам. Общий объем реструктурированной задолженности достиг 10 млрд рублей. Югорчанам пересмотрели условия кредитных договоров по 7,9 тыс. обращений на сумму 4,5 млрд рублей, тюменцам – 7,8 тыс. на 4,1 млрд рублей, ямальцам – 2,2 тыс. на 1,4 млрд рублей», - говорится в сообщении пресс-службы.

Большинство реструктуризаций (более 80%) были проведены по собственным программам кредитных организаций.

Кредитные каникулы по условиям федерального закона получили более 2 тыс. жителей региона на общую сумму 1,2 млрд рублей. Отказы происходили в основном по двум причинам: заемщик не мог подтвердить снижение дохода, сумма кредита превышает установленный правительством РФ лимит, уточнили в пресс-службе.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 80, комментариев: 0
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