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​Югорчанам бесплатно покажут российские фильмы последних лет

«Ночь кино» пройдет в Югре 27 августа

​Югорчанам бесплатно покажут российские фильмы последних лет
фото: pexels.com

В ХМАО 27 августа пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь кино». Бесплатные кинопоказы состоятся в 43 кинозалах округа, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

«В этот день кинотеатры, музеи и библиотеки, площади и актовые залы на территории автономного округа превратятся в киноплощадки. В программе окружных мероприятий – лекции, творческие встречи, музыкальные кинопрограммы и театральные зарисовки, квесты, батлы, интеллектуальные турниры», - говорится в сообщении пресс-службы.

Югорчанам бесплатно покажут три российских фильма 2021-2022 годов: «Последний богатырь: Посланник тьмы», «Пара из будущего» и «Чемпион Мира».

В Сургуте кинопоказы состоятся 27 августа в социальном кинозале «Галерея кино» (Набережный проспект, 7).


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Сегодня в 14:57, просмотров: 81, комментариев: 0
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