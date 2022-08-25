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Казна ХМАО получила уже 80 процентов от запланированных доходов

Югра быстрее наполнила бюджет, благодаря росту цен на нефть

Казна ХМАО получила уже 80 процентов от запланированных доходов
Фото: pixabay.com

К 19 августа казна пополнилась на 216,5 млрд рублей, что составляет 80 процентов от общего объема запланированных доходов. При этом быструю наполненность бюджета можно связать с ростом на нефть, сообщили в «Сургутской трибуне» со ссылкой на исследование «Фактологии».

«По состоянию на 19 августа 2022 года в бюджет автономного округа поступило доходов в сумме 216 542,6 млн. руб., при годовом плане на 2022 год 268 474,1 млн рублей, исполнение составило 80,7 процентов. Налоговых доходов в бюджет автономного округа поступило 178 285,1 млн рублей или 79,9 процентов к годовому плану», – рассказали в департаменте финансов Югры.

Отметим, что расходы бюджета автономного округа по состоянию на 19 августа составили 174 399,7 млн рублей или 57 процентов к годовому плану.


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Сегодня в 13:57, просмотров: 42, комментариев: 0
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