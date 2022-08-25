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​Педагог из ХМАО получил 40 дней отпуска вместо 80 и пожаловался в прокуратуру

У педагога из Югры незаконно отобрали половину отпуск

​Педагог из ХМАО получил 40 дней отпуска вместо 80 и пожаловался в прокуратуру
pixabay.com

Работник Березовской детской школы искусств обратился в прокуратуру с жалобой на нарушение трудового законодательства. В ходе проверки выяснилось, что педагог должен был получить отпуск продолжительностью 80 дней, но руководство школы сократило время отдыха в два раза.

«В соответствии с графиком отпусков МАУДО «Березовская детская школа искусств» работнику должен был быть предоставлен отпуск продолжительностью 80 календарных дней. Однако учреждением отпуск работнику, без его согласия, предоставлен на 40 дней, что является нарушением трудовых прав работника», - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Районный прокурор внес директору учреждения представление, после чего виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении школы искусств возбудили дело об административном правонарушении по статье о нарушении трудового законодательства.

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены, и работнику предоставили отпуск в полном объеме, подытожили в надзорном ведомстве.


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Сегодня в 12:40, просмотров: 116, комментариев: 0
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