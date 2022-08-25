Новую модель оценки компетенций чиновников разрабатывают в ХМАО

В ХМАО разрабатывают новую модель оценки управленческих и личностно-профессиональных компетенций государственных и муниципальных служащих. Она должна помочь изменить принципы формирования коллективов, считают в окружном департаменте государственной гражданской службы и кадровой политики.

«Суть изменений состоит в том, что руководитель при подборе персонала сможет выбирать, какими дополнительными компетенциями должен владеть претендент на ту или иную должность. Кадровик будет подбирать кандидата, из числа прошедших оценку, в соответствии с этими пожеланиями», - сообщили в пресс-службе департамента.

Разработчики поделили компетенции на базовые и дополнительные. В числе базовых - знание русского языка, умение использовать информационно-коммуникационные технологии, наличие формально-логического интеллекта, а также способность воспринимать и анализировать числовую информацию.

К числу дополнительных компетенций разработчики отнесли аккуратность, коммуникабельность, самоэффективность и способность управлять проектами. Всего их около 40, отметили в пресс-службе ведомства.

«Цель изменений – дать руководителю возможность самому решать, какие люди нужны ему для выполнения конкретных задач, и гибкий инструмент подбора сотрудников», – пояснил директор департамента Александр Деменко.

Новую модель оценки совместно с департаментом госслужбы разрабатывает Региональный институт управления.