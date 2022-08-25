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​Югорчанин напал с ножом на пункт приема металла из-за огромных долгов

Разбойное нападение на пункт приема цветного металла произошло в Югре

​Югорчанин напал с ножом на пункт приема металла из-за огромных долгов
pixabay.com

В Сургутском районе ХМАО произошло разбойное нападение на пункт приема цветного металла. Сотрудник пункта рассказал, что неизвестный злоумышленник пригрозил ему ножом и похитил порядка 340 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Лянтора, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

«Злоумышленник пояснил, что пошел на преступление из-за тяжелого финансового положения и таким образом хотел погасить свои долги», - рассказали в пресс-службе.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Для него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.


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Сегодня в 10:03, просмотров: 85, комментариев: 0
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