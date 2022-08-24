Югорские дорожные инспекторы успешно борются с «пьяными» авариями

В Югре снизилось на 20 процентов количество ДТП с участием пьяных водителей (с 84 до 67 по сравнению с тем же периодом прошлого года), а погибших в подобных авариях стало на треть меньше – с 21 до 14. Кроме того, на 10 процентов уменьшилось и количество пострадавших в дорожных происшествиях в принципе. Такие данные привел заместитель начальника УГИБДД Югры Артем Карика на заседании по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве Югры. Председательствовал замгубернатора Азат Ислаев.

«На снижение ДТП с участием водителей в состоянии опьянения влияет реализация комплекса профилактических мероприятий, проводимых на территории автономного округа. В текущем году сотрудники территориальных подразделений Госавтоинспекций провели их более 1600. В ходе профмероприятий к ответственности привлечено более 350 граждан, находящихся в состоянии опьянения», – отметил Артем Карика.

«Благодарю Государственную инспекцию безопасности дорожного движения за профилактическую работу, которая позволила достичь снижения числа нетрезвых водителей на дорогах округа и количества ДТП с их участием. Что касается центров медицинского освидетельствования, необходимо в кратчайшие сроки обеспечить их функционирование во всех муниципалитетах», – отреагировал на выступление коллеги Азат Ислаев.

В ходе заседания также обсудили готовность дорожных инспекторов к новому учебному году, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Для этого они проверяют основные маршруты, по которым дети ходят в школы, устраняют нарушения, а также готовит профилактическую акцию «Внимание – дети!», запланированную на 29 августа – 7 сентября.