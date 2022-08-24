Суд обязал УК из Радужного отремонтировать дом с разрушенным фасадом

Суд обязал управляющую компанию отремонтировать дом с разрушенным фасадом в Радужном, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Дом, о котором идет речь, расположен в 6 микрорайоне города. С октября прошлого года у здания разрушен фасад, также частично отсутствует утеплитель. Несмотря на то, что прошел почти год, управляющая компания фасад так и не отремонтировала.

«В связи с нарушением норм технической эксплуатации жилищного фонда прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о возложении на управляющую компанию обязанности по ремонту фасада здания, направленного на поддержание архитектурного облика дома», - отметили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Суд иск удовлетворил в полном объеме. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.