Парк в Югорске может получить федеральное софинансирование

Парк на улице Менделеева в Югорске стал участником всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году. Об этом в ходе еженедельного штаба по вопросам строительства рассказал глава города Алексей Харлов. Если проект парка победит, то это позволит еще раньше завершить обновление этой общественной территории.

Кроме того, Югорск в конкурсе инициативных проектов регионального уровня получил софинансирование на два (из шести поданных) пространства – благоустройство двора на улице 40 лет Победы и создание безопасных и комфортных условий для жизни в микрорайоне 14А.

Алексей Харлов также описал ситуацию по исполнению жилищных программ: «В 2022 году необходимо обеспечить жилыми помещениями 18 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 15 квартир уже закуплено, приобретение еще трех запланировано на четвертый квартал этого года. На получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий в списках очередности состоят 38 молодых семей. В 2022 году запланировано предоставить выплату девяти семьям, пять из них ее уже получили».

Заместитель губернатора Югры Азат Ислаев, который вел заседание штаба, отметил, что главам муниципалитетов нужно сосредоточиться на федеральных программах господдержки, особенно, в части проведения капитального ремонта. В целом же по итогам разговора было утверждено, что большинство объектов в Югре строятся в должном темпе и без нарушения сроков.