Когалымчанин обвиняется в попытке убить двух человек

В Когалыме завершилось расследование уголовного дела в отношении 44-летнего ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление, по данным СК, произошло в ночь с 3 на 4 апреля, когда обвиняемый распивал алкоголь со своими знакомыми. В ходе ссоры он нанес одному из собутыльников не менее семи ударов ножом в грудь и спину, от которых пострадавший скончался на месте происшествия.

«После этого обвиняемый с целью скрыть ранее совершенное убийство и опасаясь, что будет изобличен находившимся с ним в одном доме свидетелем, нанес последнему не менее пяти ударов ножом в грудь», - отметили в пресс-службе ведомства.

Полагая, что оба мужчины мертвы, злоумышленник скрылся с места преступления. Однако второму потерпевшему удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Вину обвиняемый признал частично. Уголовное дело направлено в суд.