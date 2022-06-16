Опыт развития креативных индустрий Югры обсудили в Петербурге на экономическом форуме

Опыт развития креативных индустрий Югры презентовала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Наталья Комарова. Она приняла участие в сессии «Креативная экономика: новый вектор развития Севера». По словам губернатора, эта сфера занятости становится одним из важных источников роста несырьевого экспорта и переход к продаже в России и всем мире высокотехнологичной продукции, услуг и сервисов, передает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Это не только деятельность в сфере культуры, но и, к примеру, IT-технологии. Мы создали свой, региональный закон о креативных индустриях, чтобы всем было понятно, на что необходимо обратить внимание, – сказала участникам форума Наталья Комарова. – Мы получили следующие данные: 14 процентов субъектов малого и среднего бизнеса от общего числа зарегистрированных в Югре работают в сфере креативных индустрий. Это почти восемь тысяч предпринимателей от общего числа, зарегистрированных в Югре. Наиболее популярные направления – создание и продвижение товарных знаков, маркетинг, информационные, коммуникационные и цифровые технологии».

Югра стала одним из первых регионов России, принявших собственный закон о креативных индустриях. Власти помогают креативным предпринимателям с экспортом, контактами с иностранными партнерами, продвижение продукции, оформлением авторских прав и многом другом. Для этого был открыт Центр инновационно-технологического и креативного предпринимательства, который стал «единым окном» для представителей этой сферы занятости.

В сентябре в Югре откроется Школа креативных индустрий, уже работают креативные площадки в арт-резиденциях в Сургуте, Нижневартовске и Нягани, а в 2023 году Сбер откроет собственную «Школу 21» для бесплатной и качественной подготовки IT-специалистов.