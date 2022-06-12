Двоих детей спас полицейский из тонущей лодки в югорском поселке

Участковый уполномоченный полиции Александр Праведников спас двоих детей из тонущей лодки в Сургутском районе. Инцидент произошел в районе поселка Ульт-Ягун. К полицейскому, у которого был выходной, обратились взволнованные местные жители. Они сообщили, что дети на лодке отплыли от берега и зовут на помощь.

Полицейский побежал на берег, где увидел местного жителя с моторной лодкой. Вместе с ним Александр добрался до ребят – двух братьев 5 и 10 лет. Нос их судна уже сильно накренился, и внутрь поступала вода. Участковый вместе с хозяином лодки быстро пересадили детей к себе и довезли до берега.

Впоследствии выяснилось, что братья решили поиграть в пришвартованном на берегу судне, однако сильным ветром и течением их унесло на середину озера.

Отец спасенных ребят написал письмо на имя начальника ОМВД России по Сургутскому району, в котором поблагодарил Александра Праведникова за проявленные смелость и решимость.

«Александр Викторович показал себя как отзывчивый, небезразличный человек. Профессионал своего дела. Он оказал помощь моей семье и детям на воде, когда она была очень необходима. Наша семья очень благодарна ему, благодаря его действиям удалось исключить возникновение трагических последствий», - говорится в письме.