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В Сургутском районе едва не утонули двое братьев

Двоих детей спас полицейский из тонущей лодки в югорском поселке

В Сургутском районе едва не утонули двое братьев
фото: скрин видео УМВД по ХМАО

Участковый уполномоченный полиции Александр Праведников спас двоих детей из тонущей лодки в Сургутском районе. Инцидент произошел в районе поселка Ульт-Ягун. К полицейскому, у которого был выходной, обратились взволнованные местные жители. Они сообщили, что дети на лодке отплыли от берега и зовут на помощь.

Полицейский побежал на берег, где увидел местного жителя с моторной лодкой. Вместе с ним Александр добрался до ребят – двух братьев 5 и 10 лет. Нос их судна уже сильно накренился, и внутрь поступала вода. Участковый вместе с хозяином лодки быстро пересадили детей к себе и довезли до берега.

Впоследствии выяснилось, что братья решили поиграть в пришвартованном на берегу судне, однако сильным ветром и течением их унесло на середину озера.

Отец спасенных ребят написал письмо на имя начальника ОМВД России по Сургутскому району, в котором поблагодарил Александра Праведникова за проявленные смелость и решимость.

«Александр Викторович показал себя как отзывчивый, небезразличный человек. Профессионал своего дела. Он оказал помощь моей семье и детям на воде, когда она была очень необходима. Наша семья очень благодарна ему, благодаря его действиям удалось исключить возникновение трагических последствий», - говорится в письме.


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Сегодня в 15:42, просмотров: 94, комментариев: 0
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