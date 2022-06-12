15 новых заболевших ковидом выявлено в Югре за сутки

В ХМАО за минувшие сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом в 8 муниципалитетах. В Нягани – 5, Сургуте – 3, Нижневартовске – 2, Когалыме, Нефтеюганске, Югорске, Кондинском и Сургутском районах – по 1. У 12 пациентов наблюдаются признаки ОРВИ, у 2 – пневмония, у одного заболевание протекает бессимптомно.

С учетом новых заболевших общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 210 971. Из них 301 случай остается активным. Выздоровели за весь период пандемии 208 117 человек, умерли 2 553 пациента.