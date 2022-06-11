33 лесных пожара потушили за сутки в российских регионах, включая Югру

33 лесных пожара на площади почти 1,2 тыс. га потушили за последние сутки в России, в том числе на территории ХМАО. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

«За сутки в 11 регионах России лесные службы и привлеченные лица ликвидировали 33 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 1 194 га. Лесные пожары ликвидированы в Нижегородской, Иркутской, Омской, Амурской областях; Алтайском, Красноярском, Забайкальском краях; республиках Коми, Бурятия, Саха (Якутия), Ханты-Мансийском АО», - цитирует сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

На территории страны продолжают действовать 48 лесных пожаров на площади 4 697 га. Больше всего пожаров в Якутии – 25 и в Забайкалье – 4. Также с огнем борются в Амурской, Иркутской, Нижегородской и Свердловской областях, на Камчатке, в Республике Коми, Хакасии, Республике Алтай, Красноярском крае.

Пожароопасный сезон действует в 82 субъектах РФ, в том числе в Югре. Особый противопожарный режим открыт в 38 регионах страны.