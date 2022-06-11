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Нижневартовск продолжает лидировать в ХМАО по суточной заболеваемости ковидом

31 югорчанин заболел коронавирусом за сутки

Нижневартовск продолжает лидировать в ХМАО по суточной заболеваемости ковидом
pixabay.com

В Югре за последние сутки подтвердился 31 новый случай заражения коронавирусом в 10 муниципалитетах. Лидером по суточной заболеваемости остается Нижневартовск – здесь выявлено 10 новых заболевших. В Сургуте и Нягани зафиксировано по 5 случаев заражения. У 30 новых пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ, у одного – пневмония, уточнили в окружном оперативном штабе.

Смертей от ковида за сутки в ХМАО не зафиксировано. За весь период пандемии, по официальным данным, в округе от инфекции скончались 2 553 человека. Выздоровели за весь период 208 099 человек. 304 случая заражения остаются активными.


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Сегодня в 11:07, просмотров: 133, комментариев: 0
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