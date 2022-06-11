Ford столкнулся с автобусом в Нефтеюганском районе – погиб житель Омской области

ДТП с погибшим произошло около часа ночи 11 июня на 1 километре автодороги «Подъезд к поселку Сингапай». По данным окружной Госавтоинспекции, 33-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом Karosa под управлением 55-летнего мужчины.

Водитель легковушки скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир авто, 55-летняя женщина, получила незначительные телесные повреждения.

«Погибший, житель Омской области, не был пристегнут ремнем безопасности», - уточнили в пресс-службе ведомства.