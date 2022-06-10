​Бизнесмена из Югорска осудят за уклонение от налогов на 8 млн рублей

В Югорске завершилось расследование уголовного дела в отношении 42-летнего предпринимателя, оказывающего услуги в сфере строительства и ремонта жилья. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, в 2017–2019 годах обвиняемый уклонился от уплаты налогов в бюджетную систему РФ на сумму свыше 8 млн руб. Сделал он это, по версии следователей, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал, однако ущерб не возместил», - отметили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.